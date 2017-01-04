СММ ОБСЄ розширюватиме зони свого контролю на всю територію Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Маріуполі на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Курц повідомив, що під час перебування на Донбасі основні зауваження, які він почув, стосувалися того, що СММ ОБСЄ не працює цілодобово. "Ми будемо робити все, щоб місія могла виконувати свій мандат якомога ефективніше, щоб вона могла проводити спостереження на всій території Донбасу і щоб зусиллями цієї місії було досягнуто припинення вогню", - запевнив він.

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Курц також наголосив, що дотримання режиму тиші повинно стати довготривалим. "Але лише наших зусиль недостатньо для цього", - сказав він та додав, що також важливо, щоб вживалися відповідні кроки і з боку сторін, які приймають рішення у Москві та Києві. Глава МЗС також повідомив, що за два тижні планує відвідати як Київ, так і Москву.

Він зауважив, що у СММ ОБСЄ немає або мало можливостей для проведення спостереження вночі, оскільки ситуація із безпекою є складною.

"Але з іншого боку є певні ідеї щодо забезпечення спостереження за допомогою технічних засобів, які б уможливили проведення спостереження також і вночі, і цілодобово", - сказав Курц.

Як відомо, Курц заявляє, що повноцінне припинення вогню має стати основою для проведення чесних і вільних виборів в окремих районах Донецькій і Луганській областях.