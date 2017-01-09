Бойовики вгатили з "Градів" у районі Сизого, сьогодні на Донбасі поранено двох українських військових - штаб

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці в Facebook.

«Станом на 18.00 відбулося 27 обстрілів. Двох наших військових поранено», - повідомлять у штабі АТО.

На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Водяне, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар’їнку, Широкине, Чермалик, Павлопіль. По Широкиному вогонь вела бойова машина піхоти противника.

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На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Зайцеве, Авдіївку та Луганське, з гранатометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по Авдіївці та Опитному.

На Луганському напрямку в районі Сизого бойовики застосували БМ-21 "Град". З мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів та протитанкових керованих ракетних комплексів – по Новозванівці. По Троїцькому вогонь вів снайпер.