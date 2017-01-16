РФ у серпні розв'яже велику війну проти України - російський військовий експерт

Таку думку висловив російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер, коментуючи навчання РФ "Захід-2017", які передбачають розгортання особового складу недавно відтвореної 1-ї Гвардійської танкової армії Західного військового округу на території Білорусі, пише News.online.ua.

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За словами Фельгенгауера, у навчаннях в 2017 році візьмуть участь 400-500 тисяч осіб.

"Така мобілізація проти кого може бути? — Для Сирії це багато. Для Прибалтики — багато, і було б самогубством проти Заходу так щільно концентрувати війська, які можуть бути розстріляні як армія Саддама Хусейна в Іраку. Залишається тільки Україна. Це не означає, що буде війна, але підготовка РФ до великої регіональної війни йде повним ходом. Це точно не проти чотирьох батальйонів, які НАТО розгортає у Східній Європі. Контрольний термін тут 15 серпня 2017 року", - заявив експерт.

За його словами, саме 15 серпня закінчується будівництво залізниці, яка йде в обхід України, що дозволить перекидати танкові сили з Центрального військового округу РФ в Південний.

"Треба розуміти, що залізниця — це основа мобільність російських військ. Серпень — гарний час для початку великої війни. Але це, само собою, не означає, що великий регіональний конфлікт почнеться у серпні 2017 року", - резюмував він.