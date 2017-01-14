У Польщі за участі прем'єр-міністра відбулася церемонія зустрічі військових США (фото)

У місті Жаґань поблизу польсько-німецького кордону військових США привітала прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло.

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Як повідомляє Польське Радіо, глава польського уряду заявила, що привітання військових з «найкращої і найсильнішої армії світу» – це важливий день для Польщі і для Європи.

За її словами, присутність солдатів 3-ї Бронетанкової бригади Бойової групи США вписується в стратегію уряду гарантувати безпеку полякам.

Перших 250 американських солдатів прибуло тиждень тому літаками до Вроцлава. Наступними днями до Польщі в’їжджали чергові групи – передусім до міста Жаґань поблизу польсько-німецького кордону, де міститиметься командування важкої бригади. Танки Abrams, бойові машини піхоти Bradley і гаубиці Paladin прибули в конвої два дні тому. Остаточно бронетанкова бригада нараховуватиме 3,5 тисячі солдатів. Крім Жаґаня, військові дислокуватимуться в місцевостях Свєнтошув, Сквєжина і Болєславєц.