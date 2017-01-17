У ОБСЄ за добу зафіксували понад 360 вибухів у Донецькій області

«Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню у Донецькій області між вечорами 15 та 16 січня, зокрема, приблизно 362 вибухи у порівнянні з 200 у попередні 24 години», - йдеться у звіті ОБСЄ.

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При цьому сказано, що у Луганській області місія зафіксувала майже однакову кількість порушень «режиму тиші». Зокрема, між вечорами 15 та 16 січня було задокументовано 24 вибухи, за день до того було зафіксовано 21 вибух.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу у зоні АТО зафіксовано 41 обстріл з боку російсько-окупаційних військ, поранено одного українського військового.