За добу бойовики на Донбасі здійснили 41 обстріл, поранено одного бійця АТО
07:29, 17 січня 2017Війна
646 0
За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 41 обстріл з боку російсько-окупаційних військ, поранено одного українського військового.
Кількість обстрілів бойовиків зменшилася у понеділок / Фото УНІАН
Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 16 січня.
Ворог продовжив обстріли українських позицій на всіх напрямках. На Маріупольському з 82 міліметрових мінометів обстріляли Павлопіль. З гранатометів та стрілецької зброї - Павлопіль, Гнутове, Мар’їнку, Водяне, Красногорівку, Широкине.
Читайте такожПід Маріуполем кількість ворожих обстрілів більша, ніж на інших двох напрямках разом узятих – МОУ
На Луганському з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли урочище Шарів Кут, Станицю Луганську та Новозванівку.
На Донецькому з гранатометів обстріляли Луганське, Опитне, Авдіївку і Миронівське.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter