За добу бойовики на Донбасі здійснили 41 обстріл, поранено одного бійця АТО

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 16 січня.

Ворог продовжив обстріли українських позицій на всіх напрямках. На Маріупольському з 82 міліметрових мінометів обстріляли Павлопіль. З гранатометів та стрілецької зброї - Павлопіль, Гнутове, Мар’їнку, Водяне, Красногорівку, Широкине.

Читайте такожПід Маріуполем кількість ворожих обстрілів більша, ніж на інших двох напрямках разом узятих – МОУ

На Луганському з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли урочище Шарів Кут, Станицю Луганську та Новозванівку.

На Донецькому з гранатометів обстріляли Луганське, Опитне, Авдіївку і Миронівське.