Бойовики обстріляли житлові будинки у Красногорівці

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.

Зазначається, що під обстріл потрапили вул. Чайковського та вул. Нахімова.

«Пошкоджено п’ятиповерхівку та гуртожиток сільськогосподарського технікуму, наразі нежилий. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

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В багатоквартирному будинку, де ще жили кілька сімей, пошкоджено 40 вікон та 5 балконів. У будівлі гуртожитку – 8 вікон.

Нагадаємо, у штабі АТО повідомили, що, використовуючи реактивні системи Град-“П” обстріляли населений пункт Красногорівка. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Мар’їнку, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Новотроїцьке. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вів снайпер, а по Широкиному – БМП противника.