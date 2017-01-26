Окупанти на Донбасі били із "Градів" та БМП, троє українських військових постраждали - штаб АТО

Минулої доби окупанти продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

На Маріупольському - зі 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів вели вогонь по Красногорівці, Мар’їнці, Жовтому, Березовому, Водяному та Широкиному.

«Використовуючи реактивні системи Град-“П” обстріляли населений пункт Красногорівка. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Мар’їнку, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Новотроїцьке. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вів снайпер, а по Широкиному – БМП противника», - йдеться у повідомленні.

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На Луганському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Троїцьке та Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Оріхове, Жовте та Новозванівку.

На Донецькому напрямку – зі 120 та 82 міліметрових мінометів стріляли по Авдіївці, Зайцевому та Троїцькому. Луганське, Зайцеве та Авдіївка були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу зафіксовано 48 обстрілів. Одного нашого військового поранено та двох травмовано.

Як повідомляв УНІАН раніше, ветерани АТО почали третій етап блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу. Про це написав депутат Ради, колишній командир добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

Він розповів, що заблокована залізниця Луганськ - Лисичанськ - Попасна бiля Гірського-Золотого.

"12 вантажних поїздів і більш ніж 700 вагонів на цій ділянці сьогодні виключені з процесу фінансування тероризму. Рядові співробітники МВС, прикордонники, співробітники СБУ підтримали дії ветеранів", - запевнив Семенченко.

За його словами, вже встановлено перший блокпост блокади, він отримав назву "Редут Богдана". Триває інженерне обладнання місцевості й забезпечення безпеки учасників блокади.