Окупанти наказали знищити особові справи ліквідованих на Донбасі військових РФ, щоб приховати втрати – розвідка

Російське окупаційне командування наказало знищити особові справи загиблих на Донбасі військовослужбовців збройних сил РФ.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«З метою приховування реальних втрат та участі громадян РФ у бойових діях на сході України, російським окупаційним командуванням надано розпорядження військовим комісарам знищити особові справи загиблих військовослужбовців 1 АК (Донецьк) ЗС РФ», - йдеться у повідомленні.

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Так, за даними розвідки, встановлено факт знищення у військовому комісаріаті м.Горлівки в умовах суворої таємності понад 120 особових справ російських військових, які загинули.

При цьому, зазначили в ГУР Міноборони, від співробітників установи взято розписки про нерозголошення даного факту та відомостей про загиблих.

Як повідомляв УНІАН, в окупаційних військах збільшується кількість випадків дезертирства та самогубств. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У з’єднаннях та частинах 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів збройних сил РФ збільшується кількість випадків дезертирства та самогубств, що пов’язано з фізичним та морально-психологічним перевантаженням особового складу», - сказано у повідомленні.