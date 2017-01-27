Окупанти наказали знищити особові справи ліквідованих на Донбасі військових РФ, щоб приховати втрати – розвідка
Розвідка повідомляє, що лише у Горлівці знищено 120 особових справ російських військових.
Російське окупаційне командування наказало знищити особові справи загиблих на Донбасі військовослужбовців збройних сил РФ.
Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.
«З метою приховування реальних втрат та участі громадян РФ у бойових діях на сході України, російським окупаційним командуванням надано розпорядження військовим комісарам знищити особові справи загиблих військовослужбовців 1 АК (Донецьк) ЗС РФ», - йдеться у повідомленні.
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Так, за даними розвідки, встановлено факт знищення у військовому комісаріаті м.Горлівки в умовах суворої таємності понад 120 особових справ російських військових, які загинули.
При цьому, зазначили в ГУР Міноборони, від співробітників установи взято розписки про нерозголошення даного факту та відомостей про загиблих.
Як повідомляв УНІАН, в окупаційних військах збільшується кількість випадків дезертирства та самогубств. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«У з’єднаннях та частинах 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів збройних сил РФ збільшується кількість випадків дезертирства та самогубств, що пов’язано з фізичним та морально-психологічним перевантаженням особового складу», - сказано у повідомленні.