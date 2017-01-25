Бойовики декілька годин масово обстрілювали позиції АТО в Авдіївській промзоні, випустили близько 30 мін

Російсько-окупаційні війська з перервами впродовж чотирьох годин вели масований вогонь по позиціях сил АТО в районі промзони Авдіївки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«На Донецькому напрямку найскладніша обстановка в Авдіївській промзоні. З перервами, близько 4 годин, окупанти вели масований вогонь по наших позиціях. При цьому було випущено не менше 30 мін», - сказав він.

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Також, за словами Мотузяника, мінометний обстріл з боку противника відбувся у Невельському.

"Ворог вів вогонь прямо з Донецька (селище шахти імені Абакумова)», - повідомив він.

Крім того, впродовж доби по одному ворожому обстрілу сталося у Луганському, Зайцевому, Новгородському, Кам’янці.

«Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 8 ворожих обстрілів, зокрема три – з важкого озброєння. По наших позиціях випущено 40 мін», - зазначив речник Міноборони з питань АТО.

За словами Мотузяника, на Луганському напрямку вчора бойові дії велися тільки в Попаснянському районі.

«Противник різко збільшив кількість обстрілів та активно застосовує важке озброєння. Особливо тривожна обстановка склалася між 1-ю та 2-ю годинами, коли противник відкрив вогонь з гармат та мінометів. Згодом бойові дії активізувалися після 16-ї години і тривали до пізнього вечора», - сказав Мотузяник.

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Він зауважив, що по всьому фронту від російського кордону до Золотого вчора було тихо. Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 11 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння. По українських позиціях випущено більше 30 мін і декілька снарядів.

«На Маріупольському напрямку бойовики найбільше порушують режим тиші. Проте важке озброєння вчора не застосовувалося. Майже 80% ворожих обстрілів припадає на ділянку фронту Павлопіль - Широкине. Як і раніше, активно стріляють снайпери противника. Переважна частина обстрілів з боку НЗФ припадає на темну пору доби», - сказав Мотузяник.

Також окупанти порушували режим тиші у Красногорівці, Мар’їнці, Новотроїцькому, Новогоригорівці. Всього вчора на Маріупольському напрямку відбулося 36 ворожих обстрілів.

Як повідомляв УНІАН, українські військовослужбовці "підрівняли" передові позиції на Світлодарській дузі, прокрокувавши вперед.

Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін. "На Світлодарській дузі наша піхота "трішки підрівняла" передові позиції", - йдеться у його повідомленні.

За словами волонтера, це означає, що десь лінія фронту вирівнялася, а десь ЗСУ знову трохи перегнули й "зробили крок вперед". "І все в рамках Мінських домовленостей", - додав Мисягін.