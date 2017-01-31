Турчинов прокоментував спроби бойовиків прорвати оборону ЗСУ у районі Авдіївки

12:58, 31 січня 2017
Війна
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Спроби російсько-терористичних військ прорвати оборону ЗСУ в районі Авдіївки приречені на поразку.

турчинов відреагував на ситуацію під Авдіївкою / Фото УНІАН

Про це під час зустрічі з міністром національної оборони Литви Раймундасом Кароблісом заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов.

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Він наголосив, що загострення ситуації біля Авдіївки відбулося після завершення інспекційної поїздки ОБСЄ на Донбасі.

"За позаминулу добу ми втратили  4 бійців, 12 було поранено, а минулої доби ми маємо вже 3 вбитих і значно більше поранених -  23, але втрати російських гібридних військ значно перевищують наші. Всі їхні спроби прорвати нашу оборону приречені на поразку", - заявив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали. Вчора місто через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

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Теги: #Авдіївка#Турчинов