Журналіст розповів про просування сил АТО під Авдіївкою внаслідок контратаки
13:52, 31 січня 2017Війна
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Під Авдіївкою силам АТО в результаті контрнаступальних дій вдалося закріпитися під селищем Спартак у передмісті Донецька і перейти трасу Донецьк-Горлівка у районі Царського Села.
Військові просунулися під Авдіївка / facebook.com/theministryofdefence.ua/
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Роман Бочкала.
"В результаті контрнаступальних дій вдалося закріпитися під Спартаком і перейти донецьку трасу у районі Царського Села. Тепер, кажуть бійці, головне щоб не наказали відійти. Таке вже бувало... Взяли реально багато нових місць", - розповів він.
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Також Бочкала зазначив, що бійці 54-ї бригади приймають бої на Світлодарській дузі.
"І в Кримському знову спекотно, повідомляють добровольці. Режиму "тиші" сепари більше не визнають. Мінськ відкинутий на нульову стадію. Власне, що й було потрібно довести. Тримаємося", - наголосив журналіст.
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