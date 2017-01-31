Журналіст розповів про просування сил АТО під Авдіївкою внаслідок контратаки

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Роман Бочкала.

"В результаті контрнаступальних дій вдалося закріпитися під Спартаком і перейти донецьку трасу у районі Царського Села. Тепер, кажуть бійці, головне щоб не наказали відійти. Таке вже бувало... Взяли реально багато нових місць", - розповів він.

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Також Бочкала зазначив, що бійці 54-ї бригади приймають бої на Світлодарській дузі.

"І в Кримському знову спекотно, повідомляють добровольці. Режиму "тиші" сепари більше не визнають. Мінськ відкинутий на нульову стадію. Власне, що й було потрібно довести. Тримаємося", - наголосив журналіст.