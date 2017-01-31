ОБСЄ і СЦКК намагаються вплинути на бойовиків заради припинення обстрілів Авдіївки - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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За його словами, ОБСЄ і СЦКК "намагаються вплинути на бойовиків, аби домовитися про припинення вогню для ремонту комунальної інфраструктури, а також для того, аби бойовики забрали тіла своїх загиблих".

За даними розвідки, вчорашні втрати противника на цих рубежах - щонайменше 10 знищених і 25 поранених бойовиків, сказав Мотузяник.

Як зауважив Мотузяник, через загострення обстановки до Авдіївки додатково спрямовано зведений загін поліцейських, а міське відділення поліції переведено на посилений варіант несення служби.