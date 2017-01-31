Прикордонники розповіли про впровадження новітніх систем захисту кордону з РФ

Про це повідомляє прес-служба АДПС України.

Для реалізації Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону Державним бюджетом на 2017 рік заплановано 200 млн. гривень. В рамках Плану заплановано завершення інженерно-технічного облаштування ділянок трьох підрозділів в межах Харківської області та продовження роботи у Луганській області.

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Заплановано встановлення системи відеоконтролю та сигналізації на ділянках чотирьох підрозділів у Харківській області. Також планується продовжити розгортання (реконструкцію, облаштування) прикордонних підрозділів, а саме: ввести в експлуатацію 3 об’єкти в Сумській, Чернігівській та Харківській областях та продовжити роботу з оформлення земельних ділянок у власність Державної прикордонної служби України.

Наразі облаштовані та утримуються понад 270 км протитранспортних ровів, більше 47 км контрольно-слідових смуг, 83,2 км загороджувального паркану, понад 153,2 км рокадних доріг та придбано 4 бойових рухомих модулі. Значний обсяг робіт з нарощення інженерної інфраструктури виконано і на інших ділянках.