Окупований Донецьк залишився без води через бої

Подача води в Донецьк і на Червоногвардійський район Макіївки повністю зупинилась. Про це повідомляє прес-служба підприємства "Вода Донбасу".

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"Сьогодні о 9.30 в результаті бойових дій знеструмлена Верхньокальміуська фільтрувальна станція. Пошкоджено 3-й електричний ввід (лінія електропередачі 35 кВ)", - пояснили в прес-службі.

Як повідомлялося раніше, через жорстокі боїв під Авдіївка також знеструмлено коксохімічний завод, який забезпечує місто опаленням. Температуру в квартирах вдається підтримувати на рівні 15 градусів. Вода в Авдіївці частково є, але надходить тільки до 4 поверху багатоповерхівок.