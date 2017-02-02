У Мар’їнці у результаті обстрілу бойовиків поранено жінку, 15 будинків залишилися без світла

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, близько 11.30 у Мар’їнці поранено жінку, 1961 року народження. Вона отримала поранення голені.

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Через обстріл на одній вулиць було перебито лінію електропередачі, 15 будинків залишилися без світла.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці російсько-окупаційні війська обстріляли Мар'їнку. Снаряд потрапив у житловий приватний будинок. Міни ледь не влучили у школу. Було призупинено навчання в обох міських школах.