У Мар’їнці у результаті обстрілу бойовиків поранено жінку, 15 будинків залишилися без світла
14:21, 02 лютого 2017Війна
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У Мар’їнці у результаті обстрілу бойовиків поранено жінку.
15 будинків залишилися без світла / ГУ НП у Донецькій області
Як повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, близько 11.30 у Мар’їнці поранено жінку, 1961 року народження. Вона отримала поранення голені.
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Через обстріл на одній вулиць було перебито лінію електропередачі, 15 будинків залишилися без світла.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці російсько-окупаційні війська обстріляли Мар'їнку. Снаряд потрапив у житловий приватний будинок. Міни ледь не влучили у школу. Було призупинено навчання в обох міських школах.
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