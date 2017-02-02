Окупанти обстрілюють Мар'їнку, у місті горять будинки – Аброськін

Про це він повідомив у Facebook.

Читайте такожСторони домовляються про режим "тиші" в Авдіївці на 2 лютого - Жебрівський

«Мар'їнка. Терористи гатять по місту. Деякі будинки вже горять. Призупено навчання в обох школах. Інформація про постраждалих уточнюється», - повідомив він.

Також як відомо, в Авдіївці через вчорашні обстріли пошкоджено 52 будинки, поранено трьох людей.

Російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки. 30 січня в результаті обстрілу були пошкоджені ЛЕП і припинено електропостачання та водопостачання міста, а також Авдіївського коксохіму і Донецької фільтрувальної станції.

Увечері 1 лютого голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив про початок переговорів щодо оголошення режиму тиші на Донбасі на 2 лютого для проведення ремонтних робіт.