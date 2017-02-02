В Авдіївці встановилася відносна тиша – Жебрівський

В Авдіївці встановився відносний режим тиші. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський.

За його словами, попри відносну тишу у місті, обстріли продовжують на околицях Авдіївки.

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«Зараз в #Авдіївка відносна тиша. Бахкають по околицях і по позиціях наших військових. Нажаль, бригада наших електромонтажників не змогла і сьогодні вийти на місце пориву ЛЕП бо російська сторона в СЦКК так і не надала письмових гарантій припинення вогню», - написав Жебрівський, додавши, що «монтажники вже і не зможуть потрапити туди».

Раніше Жебрівський заявляв, що сподівається на встановлення режиму тиші для лагодження ЛЕП в Авдіївці завтра. Для цього навіть проводились переговори.

«Ми зараз ведемо переговори, щоб завтра було. Телефонував президент, я йому доповів щодо ситуації, він знову включає всі засоби, щоб завтра тиша була", - розповів глава ВЦА.

29 січня 2017 року російські війська та контрольовані РФ бойовики на Донбасі почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.