Бої за Авдіївку: Зубко назвав мету наступу проросійських терористів, який зупинили ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, виступаючи з трибуни Верховної Ради під час Години запитань до уряду.

Він нагадав, що 29 січня загострились атаки окупаційних російських військ на позиції українських військ в районі Авдіївки.

«Саме 29 січня почалась масштабна операція. 72-га бригада стійко стримувала першу атаку, першу навалу окупантів», - наголосив Зубко.

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«Я хотів би сказати декілька цифр: якщо в перші дні з 29 січня відбувалось 400-800 - 1 тис. обстрілів на день, то якщо порахувати за останні три дні обстріли промзони в Авдіївці та безпосередньо міста, то це було 3,5 тис. обстрілів. Зрозумійте дуже просту річ: 3,5 тис. обстрілів – це 10 тис. тонн металу, який опустився практично на голову наших військових», - сказав віце-прем’єр.

За словами Зубка, «наші військові своїм патріотизмом, своєю налаштованістю зробили неможливим захоплення міста». «Саме такою метою - загострення ситуації, паніка серед людей, не дати можливість існуванню міста - була основна мета наступу окупаційних військ», - підкреслив Зубко.