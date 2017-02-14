У Дніпрі реанімація забита пораненими бійцями АТО, двоє перебувають на межі життя і смерті - лікар

Про це повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає 112 Україна.

Риженко прокоментував стан двох бійців АТО, які були госпіталізовані 10 лютого з мінно-вибуховими пораненнями.

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"На жаль, реанімація лікарні ім. Мечникова вся зайнята пораненими бійцями, ще двоє залишаються у вкрай важкому стані. Мінно-вибухові поранення голови, кінцівок. Наразі їх прооперували, але вони залишаються у важкому стані, втратили багато крові й лікарі ім. Мечникова борються за їхнє життя. Один у комі, один, який у тяжкому стані, отямився. Ми сподіваємося їх врятувати", - повідомив головний лікар.

Нагадаємо, лікарня ім. Мечникова в м. Дніпрі - одна з найближчих обласних лікарень до лінії фронту. Тому туди регулярно у великій кількості надходять поранені в зоні АТО.