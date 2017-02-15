Це політичний шум: у МінТОТ прокоментували ситуацію із контрабандою через лінію розмежування

У міністерстві із питань тимчасово окупованих територій вважають, що рівень контрабанди через лінію розмежування на Донбасі перебільшений. Про це в ефірі одного із телеканалів заявив очільник відомства Вадим Черниш, передає «112 Україна».

"Так звані нелегальні переміщення насправді дуже перебільшені тими, хто зараз розкручує це питання... Всі говорять, але доказів не надають... Це політичний шум", - сказав він.

За словами міністра, контрабанда на Донбасі все ж є, але її не можна порівнювати із легальним товарообігом.

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"Це не торгівля, адже немає перерахування коштів, тому що там немає банківської системи. Українці працюють на підконтрольних територіях, українські підприємства перевозять, українці виробляють електроенергію для українців, які живуть, у тому числі на неконтрольованій території. Тут немає не українського елементу", - заявив міністр, додавши, що Київ готовий обговорювати «націоналізацію» підприємств в ОРДЛО у рамках переговорів тристоронньої контактної групи у Мінську.

У свою чергу радник голови СБУ Юрій Тандіт пояснив, що підприємства, які знаходять в ОРДЛО, але перереєстровані в Україні, не платять жодних податків бойовикам.

Як повідомляв УНІАН раніше, через блокаду окупованих територій поліція Донецької області розслідує чотири кримінальних провадження.