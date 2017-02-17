Захарченко погрожує почати війну за підконтрольний Україні Донбас
Ватажок "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко заявив, що бойовики готові відібрати підконтрольні Україні райони Донбасу військовим шляхом, якщо не вдасться зробити це політичними методами.
"Ми завжди говорили, що звільнення окупованих територій (мова йде про підконтрольні Україні території - УНІАН) Донецької та Луганської областей - це наше колективне завдання. І ми завжди говорили, що бажано це зробити політичним шляхом. Якщо ж вони не розуміють, то нагадаю, що ми можемо зробити це і військовим", - цитує Захарченко російський Интерфакс.
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Він зазначив, що завдяки "блокадам, які проводить київська влада, у влади самопроголошених республік з'явилося право "робити це самостійно".
Крім того, бойовики Луганської та Донецької народних республік хочуть отримати доступ до об'єктів інфраструктури, що перебувають на підконтрольних Києву територіях.