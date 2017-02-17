Захарченко погрожує почати війну за підконтрольний Україні Донбас

"Ми завжди говорили, що звільнення окупованих територій (мова йде про підконтрольні Україні території - УНІАН) Донецької та Луганської областей - це наше колективне завдання. І ми завжди говорили, що бажано це зробити політичним шляхом. Якщо ж вони не розуміють, то нагадаю, що ми можемо зробити це і військовим", - цитує Захарченко російський Интерфакс.

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Він зазначив, що завдяки "блокадам, які проводить київська влада, у влади самопроголошених республік з'явилося право "робити це самостійно".

Крім того, бойовики Луганської та Донецької народних республік хочуть отримати доступ до об'єктів інфраструктури, що перебувають на підконтрольних Києву територіях.