У Міноборони розповіли про зміну тактики окупантів під Авдіївкою

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Під Авдіївкою окупанти змінили тактику: зранку інтенсивність мінометних обстрілів зменшилася, водночас на передову виходять ворожі снайпери», - заявив він.

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«Вчора найпотужніший обстріл з боку противника відбувся у Кам’янці: він тривав майже сім годин», - сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центра штабу АТО, за минулу добу через обстріли двоє українських бійців були поранені, семеро – травмовані.

Російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.

2 лютого Рада безпеки ООН провела засідання в зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час засідання заявив, що російська сторона проігнорувала понад 200 запитів України про припинення бойових дій в районі Авдіївки.

Також він нагадав, що 31 січня Україна закликала до проведення термінової зустрічі Тристоронньої контактної групи у режимі відеоконференції, щоб “зупинити напруженість ситуації”, але російська сторона і її маріонетки відмовились від неї, стверджуючи, що це “невідповідний момент”.