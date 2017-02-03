Єльченко: Росія проігнорувала понад 200 запитів України припинити бойові дії довкола Авдіївки
Постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко заявляє, що російська сторона проігнорувала понад 200 запитів України припинити бойові дії довкола Авдіївки.
Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН, під час якого розглядалася ситуація довкола Авдіївки.
“З часу спалаху воєнний дій, Україна неодноразово, буквально сотні разів прохала російських представників у Спільному центрі для контролю та координації використати їхній вплив, щоб зупинити воєнні дії. З 230 запитів, зроблених у період з 29 січня до 1 лютого, щоб зупинити бойові дії в районі Авдіївки, усі, окрім двох, були проігноровані”, - заявив Єльченко.
Також він нагадав, що 31 січня Україна закликала до проведення термінової зустрічі Тристоронньої контактної групи у режимі відеоконференції, щоби “зупинити напруженість ситуації”, але російська сторона і її маріонетки відмовились від неї, стверджуючи, що це “невідповідний момент”.
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Водночас, у цей момент Єльченко подивився в сторону постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна та сказав: “Серйозно? Це невідповідний момент?”.
Посол України додав, що незважаючи на заклики до встановлення термінового та всеосяжного режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння, 1 лютого російські бойовики продовжували здійснювати обстріли вдень і вночі, і навіть стріляли в напрямку бригади ремонтників, які намагалися відремонтувати пошкоджені лінії електропередач, обстрілювали житлові будинки та обстріляли одну з доріг, як знак проти евакуації цивільних.
“Це є воєнними злочинами, і ні чим іншим”, - заявив Єльченко.
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Також він сказав, що з початку цього року 20 українських військових було вбито та 134 було поранено російським гібридними силами і підтримуваними нею бойовиками.
Єльченко під час засідання Радбезу ООН показав усім присутнім фотографію загиблого 26-річного солдата Андрія Кизило, який поліг 29 січня, захищаючи Авдіївку. Посол України поглянув в сторону Чуркіна та сказав: “Подивіться в його очі, пане посол. Це ваше озброєння та ваші співвітчизники вбили його”.