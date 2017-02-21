Доба в АТО: 74 ворожих обстріли, 9 військових отримали поранення чи травми

На початку минулої доби спостерігалося загальне зниження напруженості по всій лінії розмежування. Противник дещо зменшив кількість обстрілів з важкого озброєння, але пізніше знову розпочав використовувати 120-міліметрові міномети. Про це штаб АТО повідомляє у зведенні за 20 лютого, оприлюдненому на сторінці у Facebook.

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Так, на Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 міліметрів обстріляли Новотроїцьке. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Чермалик, Талаківку, Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Широкине. По Водяному, Павлополю, Широкиному, Новотроїцькому та Гнутовому вели вогонь снайпери.

"На Донецькому напрямку – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри окупанти обстріляли Новолуганське, Авдіївку, Луганське, Зайцеве та Троїцьке. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - Авдіївку, Піски, Новоселівку, Верхньоторецьке, Кам'янку, Луганське, Зайцеве та Жовте. По Опитному та Луганському неодноразово вели вогонь БМП противника. По Авдіївці - снайпери", - повідомили у штабі.

Крім того, на Луганському напрямку – з протитанкових ракетних комплексів російсько-окупаційні війська обстріляли Новоолександрівку, а з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та протитанкових ракетних комплексів – Новозванівку. Снайпери – Станицю Луганську та Жовте.

Нагадаємо, раніше було досягнуто домовленостей про введення "режиму тиші" на Донбасі з 20 лютого, проте тієї ж ночі бойовики зірвали це перемир'я, обстрілявши українські позиції.