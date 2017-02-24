Бойовики "ДНР" відкрили вогонь по спостерігачах ОБСЄ та захопили безпілотник СММ

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

Інцидент стався сьогодні близько 14.30 у Ясинуватій, яка контролюється бойовиками. Патруль СММ намагався запустити БПЛА, щоб здійснити спостереження ймовірного обстрілу Донецької фільтрувальної станції, але в цей час озброєні чоловіки націлили на спостерігачів ОБСЄ зброю. Озброєні особи наблизилися до представників СММ та забрали безпілотник. Потім один з цих чоловіків відкрив вогонь поблизу патруля СММ.

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"Ведення вогню по неозброєними цивільним спостерігачам є не лише прямою загрозою життю мужніх чоловіків і жінок, які роблять все можливе, щоби домогтися миру в Україні, - це прямий виклик колективній волі 57 країн-учасниць ОБСЄ та Мінським угодам", - заявив Апакан.

Голова СММ наполягає, що винні у цьому інциденті повинні понести відповідальність і що не повинно бути безкарності за такі вчинки.

Також він наголосив, що погрози спостерігачам та створення перешкод у діяльності СММ "призведе лише до затримки урегулювання конфлікту".