У ОБСЄ повідомили про плани збільшити присутність та розширити географію роботи спостерігачів на Донбасі

Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, про це заявив глава СММ ОБСЄ в Україні посол Ертурул Апакан під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком.

Посол наголосив, що цього року зміниться концепція роботи спостерігачів СММ.

"Ми плануємо розширити географію роботи наших спостерігачів, збільшити присутність співробітників СММ у конфліктних зонах та працюємо над диверсифікацію діяльності", – зазначив він.

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Також Апакан подякував президенту України, уряду, Міністерству оборони та військовослужбовцям Збройних сил за співпрацю.

"Налагоджена комунікація з українськими військовими має велике значення для роботи спостерігачів на Донбасі", - зауважив він.

Своєю чергою Полторак наголосив, що Україна повністю підтримує позицію щодо вільного пересування співробітників СММ та безперешкодного доступу до об’єктів.

"Збройні сили України готові надавати підтримку та сприяння спостерігачам", - зазначив він.