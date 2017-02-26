На околиці Авдіївки поряд із пошкодженими електролініями виявили воронки від снарядів – штаб АТО (фото)

На околицях Авдіївки під час огляду виявили місця пошкодження ліній електропередач (ЛЕП) поряд з якими також були воронки від снарядів. Про це прес-центр АТО повідомив на сторінці в Facebook.

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Попередньо зафіксовано два пошкодження. У ВЦА Авдіївки сподіваються, що 26 лютого ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи і зрештою електропостачання в місті відновиться.

Нагадаємо, місто Авдіївка Донецької області через обстріли з боку бойовиків "ДНР" пізно ввечері 24 лютого, знову залишилося без електропостачання. Також виникли проблеми з централізованим опаленням і зв'язком.

Також 24 лютого Авдіївка також залишилася без води через обстріл Донецької фільтрувальної станції. Російські війська і контрольовані РФ бойовики з 29 січня по 5 лютого вели масований обстріл Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.