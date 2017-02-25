Авдіївка через бойовиків знову залишилася без електрики, виникли проблеми з опаленням

Місто Авдіївка Донецької області через обстріли з боку бойовиків "ДНР" пізно ввечері в п'ятницю, 24 лютого, знову залишилося без електропостачання.

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Також виникли проблеми з централізованим опаленням і зв'язком, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Вчора близько 23.00, в результаті кількох потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, в Авдіївці зникло електропостачання. Як повідомляють офіцери оперативного прес-центру, в місті поступово знижується температура в системі опалення. Відчутні проблеми з мобільним зв'язком і доступом до інтернету. Критичні об'єкти інфраструктури продовжують підключати до електрогенератора. Інформація уточнюється", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Авдіївка залишилася без води через обстріл Донецької фільтрувальної станції.

Російські війська і контрольовані РФ бойовики з 29 січня по 5 лютого вели масований обстріл Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу були пошкоджені ЛЕП і припинено електропостачання міста, яке вдалося повністю відновити 6 лютого.