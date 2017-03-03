Бойовики сьогодні 62 рази обстріляли сили АТО, одного військового поранено

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, на Маріупольському напрямку окупанти зі 122-міліметрової артилерії обстрілювали Лебединське, а зі 120 міліметрових мінометів – Водяне, Красногорівку, Широкине. Також по Широкиному неодноразово вели вогонь БМП противника. Великокаліберні кулемети та стрілецька зброя – по Водяному, Новотроїцькому, Широкиному, Талаківці та Новогригорівці. По Водяному та Новотроїцькому вогонь вів і снайпер.

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На Луганському напрямку бойовики обстріляли з мінометів Катеринівку, Кримське та Новоолександрівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та протитанкових ракетних комплексів – Кримське.

На Донецькому напрямку зі 120- та 82-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї терористи вели вогонь по Авдіївці, шахті «Бутівка», Пісках, Верхньоторецькому, Невельському, Опитному, Зайцевому, Луганському.

Як відомо, за минулу добу бойовики понад сто разів обстріляли позиції сил АТО, 15 військових були поранені.