До лікарні Дніпра за тиждень доставили сім бійців, їхній стан вкрай важкий - лікар

"Сім солдатів у вкрай важкому стані були доставлені в лікарню", - повідомив 112 Україна головлікар лікарні Сергій Риженко.

За словами Риженка, майже всі доставлені зі слабкою позитивною динамікою йдуть на поправку. "Ми боремося за їхнє життя, хоча стан деяких такий, що в мирному житті такого ніколи не побачиш", - додав він.

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Як розповів головлікар лікарні ім. Мечникова, один з доставлених в Дніпро військовослужбовців отримав мінно-вибухового поранення і надійшов до них після синдрому тривалого зчавлювання. "Це 19-річний військовий. Настільки "важкий", що дози нонадреналіну підвищуються майже щогодини. Йому ампутували обидві ноги, у нього вкрай важка ситуація з нирками, проводимо діаліз. Робимо все можливе, хоча розуміємо, що, як правило, такі бійці не виживають", - повідомив Риженко.

Всього ж, за словами головлікаря лікарні, на лікуванні перебувають 15 військовослужбовців, з них дванадцять - у вкрай важкому стані.