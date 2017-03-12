ЗМІ повідомляють про смерть одного із "творців ДНР" у Донецьку
В окупованому Донецьку сьогодні помер один із "творців" терористичної організації "ДНР" Володимир Макович.
Про це повідомляють «Новини Донбасу» з посиланням на одного з колишніх так званих керівників «МЗС ДНР» Бориса Борисова.
«Пишуть, що Макович у Донецьку помер. Хто не знає, це той самий чоловік, який 7 квітня 2014 року зачитував народу “декларацію про державну незалежність” ДНР», - написав він у Facebook.
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Також Макович відомий тим, що зачитував звернення до Рината Ахметова у травні 2014 року, після того як той описав чотири сценарії розвитку Донбасу і назвав «ДНР» пройдисвітами, які взяли регіон у заручники.
Пізніше Макович певний час очолював «Верховну раду ДНР».
Варто відзначити, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили прознищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Джміль", який є на озброєнні в Росії.