Поблизу Авдіївки почався ремонт пошкоджених ліній енергопостачання

«В Авдіївці розпочали роботи з відновлення енергопостачання. Станом на 10:00 понеділка 13 березня ремонтні бригади «Донецькобленерго» приступили до проведення ремонтних робіт по обидва боки лінії зіткнення», - йдеться в повідомленні міністерства на сторінці у Facebook.

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Зазначається, що з боку Авдіївки зараз працюють сапери. Після того, як буде завершено розмінування, почнуть працювати фахівці обленерго. З боку Яснуватої ремонтні бригади вже приступили до виконання робіт з відновлення енергопостачання.

У відомстві зауважили, що на місцях роботи енергетиків присутні представники ОБСЄ.

За інформацією КП «Вода Донбасу», насосні агрегати не мають значних ушкоджень і працюють в штатному режимі, не зважаючи на те, що вночі в чергове були обстріляні об’єкти водопостачання.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 13 березня централізоване електропостачання Авдіївки відсутнє.

11 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

12 березня співробітниками Донбаської паливно-енергетичної компанії проведено обстеження високовольтної ЛЕП і виявлено 4 пориви.

Увечері 12 березня бойовики інтенсивно обстрілювали райони Авдіївки із застосуванням реактивних установок залпового вогню БМ-21 "Град", у напрямку позицій ЗСУ було випущено більше 10 ракет.