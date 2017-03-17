У Луганську намагалися ліквідувати "комісара" "ЛНР" - розвідка

Здійснено спробу замаху на так званого військового комісара "ЛНР". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки при Міноборони України.

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"16 березня ц.р. у м.Луганськ здійснено спробу замаху на т.зв. військового комісара "ЛНР" полковника І.Маршубу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що замах планувався з використанням вибухового пристрою. Й пов'язаний він зі злочинним бізнесом "комісара".

Раніше в InformNapalm повідомляли, що ліквідації та замахи на ватажків "ЛНР" і "ДНР" - міжусобні бандитські розбірки, які часто сплановані спецслужбами РФ в рамках операцій щодо усунення небажаних для режиму свідків військових злочинів.