Волонтери з'ясували, хто підриває машини з терористами "ДНР" і "ЛНР"

Підриви автомобілів з бойовиками і чиновниками терористичних угруповань на Донбасі проходять досить часто. Волонтери представили докази щодо одного інциденту, який розкриває деякі секрети замовників й виконавців ліквідації терористів, передає InformNapalm.

Волонтери нагадали, як вранці 14 липня 2015 року в районі заводу "Топаз" окупованого міста Донецька невідомі підірвали автомобіль Олени Філіпової, секретаря глави терористичної організації "Донецька народна республіка" Олександра Захарченка. Постраждала у важкому стані була доставлена в лікарню. Згідно з даними зведень, бомба була закладена під пасажирське сидіння автомобіля. Очевидці заявляли, що машина вибухнула під час руху.

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Як вдалося з'ясувати InformNapalm, виконавці згаданого інциденту - бойовики з позивними "Топаз" і "Лис". А замовник - колишній глава ГРУ "ДНР" генерал-майор Петровський Сергій Миколайович "Хмурий". Саме Петровський відповідав за доставку з Росії СУО комплексу "Бук-М1" яка згодом збила цивільний боїнг рейсу MH17 в небі над Донбасом, розповіли волонтери.

Про замовників та виконавців вибуху в InformNapalm дізналися з поштової скриньки офіцера РУ РГ "ДНР" з позивним "Капа".

Також вони назвали мотиви замаху: вони криються в переділі сфери контролю за бізнесом перевезень та обміну валют. З одного боку — це Філіпова з дочкою і "Старим" під заступництвом Захарченка. З іншого боку — люди Петровського при розвідувальному управлінні "Тор" і "Гога".

"Судячи з усього, погрози не дали належного ефекту й Петровський зі своїми подільниками вирішили підірвати машину Філіпової. Однак розрахунки на те, що в машині з матір'ю виявиться її дочка, були помилковими. Мало того, сама Філіпова залишилася живою після замаху. 20.07.2015, через 6 днів після інциденту, починається зачистка розвідувального управління від людей Петровського при підтримці МДБ "ДНР", - підсумували волонтери.

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху автомобіля в центрі Луганська 4 лютого ліквідовано "начальника управління народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олега Анащенка. У "ЛНР" цей інцидент назвали "терактом".