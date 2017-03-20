У "ДНР" з місцевих жителів формують аналог гітлерівського "фольксштурму" – ІС

Як повідомляє група «Інформаційне спротив», дані підрозділи будуть підкорятися командуванню «1-го АК ДНР».

Завдання підрозділів – участь у бойових діях проти ЗСУ на ділянках, де підрозділи «1-го АК ДНР» з якихось причин не зможуть виконувати бойові завдання або будуть мати потребу в різкому посиленні (варіант гітлерівського Volkssturm – Фольксштурм).

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Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в окупованому Криму представили структуру, яка буде займатися "інтеграцією Донбасу в Російську Федерацію".