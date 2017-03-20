У "ДНР" з місцевих жителів формують аналог гітлерівського "фольксштурму" – ІС
09:59, 20 березня 2017Війна
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На тимчасово окупованій території Донецької області з числа місцевого цивільного населення (з залученням «невійськовозобов'язаних», в т. ч. неповнолітніх) створюються «воєнізовані підрозділи самооборони» (попередня назва - «Ратник»).
REUTERS
Як повідомляє група «Інформаційне спротив», дані підрозділи будуть підкорятися командуванню «1-го АК ДНР».
Завдання підрозділів – участь у бойових діях проти ЗСУ на ділянках, де підрозділи «1-го АК ДНР» з якихось причин не зможуть виконувати бойові завдання або будуть мати потребу в різкому посиленні (варіант гітлерівського Volkssturm – Фольксштурм).
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Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в окупованому Криму представили структуру, яка буде займатися "інтеграцією Донбасу в Російську Федерацію".
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