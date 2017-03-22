Волонтери повідомили про значні втрати противника у бою під Маріуполем
14:14, 22 березня 2017Війна
2158 0
Ворог зазнав значних втрат під Маріуполем.
Ворог зазнав втрат, ілюстрація / Фото МО
Після вчорашніх боїв з проросійськими терористами їх було ліквідовано близько 10 й більше 10 отримали поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Центр волонтерів "People's Project".
Читайте також"Бойовики залишили свої артилерійські вогневі позиції": волонтери розповіли про ситуацію біля Водяного
"Точну кількість втрат у орків офіційно надасть прес-центр штабу АТО. Сподіваємось, ці цифри будуть іще більшими за попередні дані", - йдеться у повідомленні волонтерів.
Нагадаємо, 20 березня в районі Водяного відбувся бій військовослужбовців Збройних сил з диверсійно-розвідувальними групами противника.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter