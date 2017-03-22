Волонтери повідомили про значні втрати противника у бою під Маріуполем

Після вчорашніх боїв з проросійськими терористами їх було ліквідовано близько 10 й більше 10 отримали поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Центр волонтерів "People's Project".

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"Точну кількість втрат у орків офіційно надасть прес-центр штабу АТО. Сподіваємось, ці цифри будуть іще більшими за попередні дані", - йдеться у повідомленні волонтерів.

Нагадаємо, 20 березня в районі Водяного відбувся бій військовослужбовців Збройних сил з диверсійно-розвідувальними групами противника.