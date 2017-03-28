Геращенко: сотні затриманих бойовиків "ДНР" і "ЛНР" відмовляються від обміну на українських заручників

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що Моніторингова місія ООН повинна зафіксувати відмову кількох сотень затриманих Україною осіб бути обміняними на українських заручників на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам.

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«Якщо говорити про звільнення заручників, то завтра в Мінську чергова зустріч всіх чотирьох підгруп- гуманітарної, політичної, безпекової і економічної», - зазначила Геращенко.

При цьому вона сказала, що серед затриманих Україною осіб, які посягали на територіальну цілісність або виступали на стороні російських бойовиків, є такі, які відмовляються їхати на окуповану територію в рамках процесу обміну заручників.

«Ми перебуваємо на тому етапі в гуманітарній підгрупі, коли визначена міжнародна організація - це Моніторингова місія Верховного комісара ООН з прав людини, яка повинна зафіксувати відмови тих людей, які скоїли злочин проти держави Україна, які зараз перебувають в тюрмах або слідчих ізоляторах, і яких ми готові заради звільнення заручників передати іншій стороні, але які відмовляються туди переїжджати. І таких декілька сотень», - сказала Геращенко.

«Через недовіру сторін було прийнято рішення, що саме міжнародна гуманітарна організація має зробити верифікацію цієї відмови. ОРДО і ОРЛО категорично відмовилися від залучення до питання і процесу звільнення заручників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, тому було прийнято таке компромісне рішення про місію ООН з прав людини. Для них це буде перша подібна історія і тому з цим є певні такі зараз технічні складності», - заявила Геращенко.

Разом з тим, вона сказала, що українська сторона йде на серйозні компроміси з метою досягти звільнення заручників.

За її словами, кількість заручників, які утримуються на окупованій території збільшується. Зокрема, на сьогодні ця кількість становить 118 осіб.

«Також дуже важливо, і це той пункт, який обговорюється в Мінську, це питання зниклих безвісти. Тут ми провели дуже серйозну роботу зі Службою безпеки України і маємо на сьогодні в списку зниклих безвісти 418 осіб. Це також цивільні і військові», - додала Геращенко.