За період російської агресії на Донбасі звільнено або знайдено понад 3 тисячі українських полонених - СБУ

За період російської агресії на Донбасі звільнено або знайдено 3 тис. 136 українських полонених.

Про це повідомив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт в ефірі «5 каналу».

"Важлива цифра: я вперше про це говорю – звільнено або знайдено 3 тисячі 136 осіб (за весь період російської агресії на сході), зниклими безвісти вважаються 416 осіб. Так от про них також треба пам'ятати", - сказав він.

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При цьому Тандіт підкреслив, що кількість українських заручників зростає. "На жаль, кількість заручників зростає на сьогоднішній день, незаконно утримуються в Донецьку і Луганську 118 наших героїв», - зазначив він, додавши, що підтверджено місцеперебування лише 60 з них.

Крім того, Тандіт зазначив, що публікація народним депутатом Надією Савченко списків полонених лише ускладнила процес обміну.