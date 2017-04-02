Електропостачання в Авдіївку так і не відновили

Ремонтні бригади не відновили пошкоджену поблизу Авдіївки лінію електропередач.

Про це прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) повідомляє у Twitter.

«Ремонтні бригади так і не відновили електропостачання. Резервуар (запасів води - УНІАН) заповнений. Подача питної води здійснюватиметься з 16:00 до 22:00», - йдеться у повідомленні.

Разом з тим в МТОТ не вказали причину, з якої не вдалось відновити електропостачання в Авдіївці.

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Як повідомляв УНІАН, Авдіївка вкотре залишилась без електропостачання через пошкодження високовольтної лінії електропередач, що сталося 29 березня в результаті бойових дій. У місті було тимчасово припинено водопостачання.

31 березня голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що електромонтажники зранку виходили в район і полагодили незначні пошкодження кабелю, але було виявлено пориви лінії електропередач на території, тимчасово окупованій Росією.

Вчора, 1 квітня, в СЦКК узгодили заявку на виконання ремонту ЛЕП. Того ж дня ремонтники розпочали роботи з відновлення пошкодженої поблизу Авдіївки ЛЕП, проте через черговий обстріл вимушені були їх припинити.

Сьогодні зранку фахівці розпочали провeдeння рeмонтно-відновлювальних робіт на пошкодженій ділянці ЛЕП.