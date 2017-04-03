У штабі АТО допускають розведення сил 6 квітня - обстрілів на Донбасі меншає

У штабі АТО відзначають зниження кількості обстрілів з боку бойовиків протягом минулих декількох днів. Про це повідомив речник штабу Ярослав Чепурний, передає 112 Україна.

За його словами, у разі повного дотримання бойовиками "режиму тиші" може пройти заплановане на 6 квітня розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської.

Читайте такожАвдіївка залишається без світла, вода в місті подається за графіком

"Певна позитивна тенденція є. 1 квітня за добу було 37 обстрілів, 2 квітня за добу 32 обстріли. Йде зменшення кількості обстрілів, йде зменшення інтенсивності, йде зменшення кількості обстрілів, під час яких застосовують важкі системи. Менше обстрілюють з мінометів, гранатометів і кулеметів. 6 квітня, можливо, ми вийдемо на той рубіж, що взагалі не будуть лунати обстріли і розведення сил може відбутися в нормальному режимі", - зазначив Чепурний.

Як повідомлялося, за добу бойовики скоїли понад 30 обстрілів, поранений один боєць АТО.