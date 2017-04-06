Росія може розширити військову агресію проти України - Турчинов

Українські спецслужби фіксують нарощування РФ військового потенціалу на західному та південному стратегічних напрямках.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі, повідомили у прес-службі РНБО.

Сторони обговорили поточну ситуацію, що склалась в Україні через анексію Криму та російську агресію на Донбасі.

Турчинов зауважив, що "українські спецслужби фіксують активну діяльність РФ щодо нарощення військового потенціалу, насамперед, на західному та південному стратегічних напрямках". "Аналізуючи ці дані, ми не можемо виключати розширення військової агресії проти нашої країни", - сказав секретар РНБО та додав, що російський військовий потенціал загрожує не лише Україні, а і західним партнерам.

Крім того, наголосив Турчинов, російсько-терористичні угруповання демонстративно нехтують Мінськими угодами та черговою домовленістю про припинення вогню.

"Не припиняючи обстрілів наших позицій із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї, вони військовим шляхом намагаються змінити лінію розмежування",- сказав він.

Секретар РНБО України наголосив, що в цьому контексті дуже важливо відновити військово-технічну співпрацю України з її західними партнерами, "яка була штучно заблокована в 2014 році". "Відсутність військово-технічної співпраці з нашими партнерами не сприяє збільшенню оборонного потенціалу України, який ми вважаємо складовою оборонного потенціалу всієї Європи", - сказав Турчинов.

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Також співрозмовники обговорили необхідність продовження санкційного тиску на країну-агресора, "поки Крим та Донбас не повернуться до складу України".

За словами президента ПА НАТО, в цьому питанні не може бути жодних компромісів. "Країни-члени НАТО мають щодо цього питання чітку позицію. Ми не ставимо на карту питання свободи народу", - зауважив він.

Також сторони обговорили реформування сектору безпеки і оборони України. Турчинов зазначив, що модернізація цього сектору за стандартами НАТО "відбувається, незважаючи на російську агресію, та перебуває вже на фінішній прямій".

"Для нашої держави немає альтернативи європейській та євроатлантичній інтеграції", - наголосив він.

Своєю чергою, президент ПА НАТО зазначив, що країни-члени НАТО підтримують реформи, що відбуваються в Україні, та прагнення української держави до євроатлантичної інтеграції.