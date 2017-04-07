Генштаб анонсував масштабні навчання ППО

У цьому році плануються масштабні навчання військових підрозділів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні в Україні головною силою для стримування ворога з повітря є зенітні ракетні війська. 2016 року після тривалої перерви знову почали стріляти С-300П (зенітні ракетні системи). Плани на 2017 рік іще амбітніші", - зазначається у повідомленні.

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Як повідомив начальник зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України генерал-майор Дмитро Карпенко, першочергова увага цьогоріч приділятиметься бойовим стрільбам.

"А якщо конкретніше, то плануємо здійснити ще масштабніший, ніж минулого року, захід. Мова передусім про бойові стрільби зведеним зенітним ракетним полком "Бук-М1" та зенітними ракетними дивізіонами С-300П. Дивізіони "трьохсоток" буде викликано у район виконання навчально-бойових завдань раптово, зі штатним озброєнням та військовою технікою. Звісно, обстановка матиме більш ніж реалістичний вигляд. А саме це і є головним завданням", - розповів Карпенко.