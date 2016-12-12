Експерт пояснив значення недавніх ракетних стрільб України біля Криму

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак.

Він пригадав, що попередні ракетні стрільби Україна проводила понад 5 років тому, зараз ЗСУ потрібне було подібне тренування.

"Виконане серйозне завдання. Крім того, ми показали, що в Україні ведуться роботи з модернізації зенітних ракет і взагалі із зенітно-ракетного комплексу. Це найважливіший напрям, якщо врахувати, що Україна ніколи не розробляла і не виробляла ЗРК", - говорить експерт.

При цьому Бадрак додав: "Особливо важливий той факт, що й Росія отримала сигнал, що ракетна школа у нас розвивається. Тому що на тлі цих стрільб одразу ж ціла низка експертів згадала про те, що протягом року було багато інформації з інших випробувань. І за проектом "Вільха" - це ракета для реактивних систем залпового вогню, і за проектом "Нептун" - це ракета для мобільного комплексу, одна з модифікацій яких може стати прообразом майбутньої крилатої ракети".

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"Є ще одне хороше напрацювання. Це оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім-2", що являє собою вдосконалену версію "Сапсана", про який говорили з 2006 року. Але "Грім-2" виконується за іноземні гроші (Саудівської Аравії - Ред.). Відповідно, якщо він буде поставлений замовнику, то маючи вже виконаний ДКР, Україна зможе використовувати його для своєї армії і розвинути власні сили стримування", - пояснив експерт.

Як повідомлялося, 1-2 грудня у південній частині України проходили навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводилися повітряні стрільби.