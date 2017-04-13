Терористи знову вгатили по контрольному пункту "Мар’їнка"
Незаконні збройні формування знову здійснили обстріл дорожнього коридору «Донецьк-Курахове».
Терористи вкотре обстріляли контрольний пост прикордонників «Мар’їнка» на Донеччині.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Незаконні збройні формування знову здійснили обстріл дорожнього коридору «Донецьк-Курахове», що на лінії розмежування в районі проведення АТО. Вогонь російські найманці відкрили о 21.25 із гранатомету та міномету в напрямку контрольного посту «Мар’їнка». Обстріл вівся з боку тимчасово непідконтрольного населеного пункту Олександрівка», - сказано у повідомленні.
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Постраждалих серед цивільних громадян та персоналу Держприкордонслужби немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.