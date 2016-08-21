Бойовики двічі обстріляли контрольний пост "Мар‘їнка"
11:37, 21 серпня 2016Війна
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Бойовики двічі обстріляли контрольний пост «Мар’їнка», де несуть службу прикордонники та військовослужбовці Збройних Сил України.
Постраждалих немає / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
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За даними ДПСУ, обстріли відбулися учора ввечері з н.п. Олександрівка. Окупанти використовували гранатомети та кулемети.
«Постраждалих серед військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали», - наголосили у відомстві.
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