Бойовики двічі обстріляли контрольний пост "Мар‘їнка"

11:37, 21 серпня 2016
Війна
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Бойовики двічі обстріляли контрольний пост «Мар’їнка», де несуть службу прикордонники та військовослужбовці Збройних Сил України.

пункт пропуска кпвв кпп марьинка / Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

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За даними ДПСУ, обстріли відбулися учора ввечері з н.п. Олександрівка. Окупанти використовували гранатомети та кулемети.

«Постраждалих серед військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали», - наголосили у відомстві.

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