Небойові втрати: у зоні АТО загинули двоє українських військових

У зоні АТО загинули двоє українських військових внаслідок необережного поводження зі зброєю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook

"Сьогодні, 13 квітня, у військових частинах, особовий склад яких виконує бойові завдання в районі АТО на Донецькому та Приморському напрямках, загинули два військовослужбовці", - йдеться в повідомленні.

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За попередньою інформацією, трагедії стались внаслідок необережного поводження зі зброєю.

Обставини з’ясовуються. На місцях працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та поліції.

"Винні за результатами розслідувань посадові особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством", - наголосили у штабі АТО.