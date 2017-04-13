Бойовики порушують домовленість про припинення вогню перед Великоднем - СЦКК

Незаконні збройні формування ОРДО порушили домовленість Тристоронньої контактної групи щодо режиму повної тиші з 10:00 13 квітня – протягом дня бойовики вже дев’ять разів обстріляли позиції сил АТО.

Про це йдеться в повідомленні Спільного центру з координації та контролю питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі, розміщеному на сторінці штабу АТО у Facebook.

Українська сторона СЦКК констатує, що незважаючи на домовленості, досягнуті під час засідання Трьохсторонньої контактної групи 12 квітня, незаконні збройні формування ОРДО продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних сил України.

Так, сьогодні станом на 15:30 вже зафіксовано дев’ять обстрілів з боку бойовиків у напрямку населених пунктів Водяне, Талаківка, Катеринівка та Чермалик із застосуванням артилерії калібру 122 мм, протитанкового ракетного комплексу, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районах населених пунктів Водяне і Талаківка працював ворожий снайпер.

Читайте такожПід Авдіївкою вчора внаслідок ворожих обстрілів загинув військовий, ще двоє поранені

«Даний факт свідчить про провокаційні дії з боку НЗФ ОРДО щодо створення передумов для подальшого загострення конфлікту на сході країни. Українська сторона твердо стоїть на позиції виконання всіма сторонами всіх пунктів Мінських домовленостей та неухильно виконує всі взяті на себе зобов'язання. Разом з тим, в разі виникнення безпосередньої загрози життю і здоров’ю наших захисників, командирами буде прийнято рішення на адекватну відповідь в бік противника», - підкреслюють в СЦКК.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо врегулюванню ситуації на сході України Мартін Сайдік вчора за підсумками зустрічі в Мінську заявив, що представники України, Росії й бойовики висловили прихильність режиму припинення вогню на Донбасі перед Великодніми святами.