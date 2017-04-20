Росія на навчаннях відпрацьовує прийоми захоплення міст - Турчинов

Російська Федерація на військових навчаннях відпрацьовує прийоми захоплення і утримання міст, а також формування ударних груп для оточення ворожих сил. Про це сьогодні заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, передає LIGA.net.

"Тільки впродовж березня-квітня цього року в Західному військовому окрузі Росії проведено низку командно-штабних навчань із залученням до 45 тисяч військовослужбовців. Відпрацьовані тактичні прийоми захоплення і утримання міст, формування ударних груп для оточення ворожих сил", - сказав він.

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За його словами, для перекидання на великі відстані особового складу і озброєння ЗС РФ міністерство транспорту та підприємство "Російські залізниці" додатково закуповують 300 тисяч універсальних вагонів.

Турчинов нагадав, що указом російського президента Володимира Путіна з 1 липня передбачено збільшення чисельності військовослужбовців збройних сил РФ, які складуть майже 1,9 млн солдатів.

Як відомо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вважає, що Росія може розширити військову агресію проти України.