У Мар'їнці внаслідок обстрілів бойовиків поранено місцевого жителя

У Мар'їнці внаслідок обстрілів бойовиків поранено 37-річного місцевого жителя.

Як повідомляє Мар’їнське відділення поліції Донецької області, сьогодні о 15.00 одиночними снарядами бойовики обстрілювали околиці міста.

Чоловік, який в цей час знаходився на городі, в результаті обстрілу отримав осколкове поранення ноги, він був доставлений у міську лікарню Курахового.

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На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Наразі в Мар’їнці спокійно. Правоохоронці патрулюють територію та допомагають громадянам, які звертаються до них, додали у відділенні поліції.

Як повідомлялося, бойовики гатили по позиціях сил АТО із гранатометів та БМП.